Gele pinguïn mogelijk voor het eerst vastgelegd: 'Uitzonderlijk en superwaardevol'

Adams was in 2019 op expeditie in het zuiden van de Atlantische Oceaan om foto's te maken van de natuur. Het bezoek aan Zuid-Georgia, een nagenoeg onbewoond eiland van de Zuidelijke Sandwicheilanden, was onzeker, omdat het eiland in een zeer ruwe omgeving ligt, zegt Adams. "De zee daar is heel onvoorspelbaar, en klotst 360 graden rond op de rotsen. Er zijn bijna geen baaitjes om aan te meren."

Toch vond de crew een plekje om met een boot aan te meren. Daar troffen ze zeker 120.000 koningspinguïns aan. "Het was een relatief kleine baai, en je zag alleen maar kopjes van koningspinguïns. Het was bezaaid met de dieren. En allemaal schreeuwden ze, het was echt een chaos! En daarboven lagen nog zeeolifanten en pelsrobben."