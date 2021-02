Jan Mans, burgemeester tijdens vuurwerkramp, overleden

Oud-politicus Jan Mans (PvdA) is gisteravond op 80-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Meerssen. Hij was ernstig ziek.

Mans was in verschillende gemeenten burgemeester. Hij kreeg landelijke bekendheid toen hij burgemeester was van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp in 2000. Door een explosie bij een vuurwerkbedrijf kwamen 23 mensen om het leven en werden tientallen huizen verwoest.

De oud-burgemeester toonde zich na de ramp een kundig crisismanager, maar later kreeg hij ook flinke kritiek. Mensen vroegen zich af hoe het mogelijk was dat er zoveel vuurwerk lag opgeslagen in een oude fabriek midden in een woonwijk.

'100 procent veilig kan niet'

Volgens Mans leidde dat ertoe dat bestuurders anders over veiligheid gingen denken. "Sinds de vuurwerkramp zie je dat bestuurders op voorhand risico's willen uitsluiten door vergaande voorschriften en eisen op te stellen zodat ze achteraf niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Ze dekken zich in voor kritiek achteraf", zei Mans daar later over.

Hij vond dat een slechte zaak. "Je moet natuurlijk zorgen dat je dingen doet zoals ze moeten, maar je moet niet heel erg gaan overdrijven. Alles 100 procent veilig maken gaat niet in het leven."

Na zijn burgemeesterschap van Enschede werd Mans directeur van de Limburgse Kamer van Koophandel. Later was hij onder meer waarnemend burgemeester van Maastricht en Gouda.