Tweetal opgepakt om grootschalige fraude via WhatsApp en Marktplaats

De politie heeft twee mannen van 19 en 22 jaar uit Enschede aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige fraude via WhatsApp en Marktplaats. Ook zouden ze zich hebben voorgedaan als medewerkers van een bank om mensen geld af te troggelen.

In de woningen van de verdachten zijn doorzoekingen gedaan. De politie heeft een auto, een groot geldbedrag en allerlei andere spullen in beslag genomen.

De afgelopen tijd kwamen vanuit verschillende plekken in het land aangiften van oplichting binnen bij de politie. Naar aanleiding daarvan zijn de verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen hoeveel in totaal is verdiend met de fraude. Wel is duidelijk dat meerdere mensen zijn opgelicht voor tussen de 3000 en 20.000 euro.

Trukendoos

"De trukendoos van de aangehouden verdachten is zeer uitgebreid", zegt een woordvoerder van de politie. "Ze maakten gebruik van meerdere digitale methodes om mensen geld afhandig te maken." Details over die methodes wil de politie niet geven.

Bij de oplichting waren ook andere mensen betrokken, Die werden ingezet als geldezels, mensen die criminelen hun bankrekeningnummer geven om zo geld wit te wassen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Een aantal van die geldezels is inmiddels ook aangehouden en verhoord.

De opbrengsten van de in beslag genomen spullen worden door het Openbaar Ministerie en de politie in eerste instantie gebruikt om slachtoffers te compenseren. De rest vloeit naar de staatskas, meldt RTV Oost.