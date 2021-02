Vier aanhoudingen voor groot drugsnetwerk Utrecht

De politie heeft gisteren in Utrecht vier mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Volgens de politie behoren twee van hen mogelijk tot "de top van de Utrechtse drugshandel".

De verdachten komen allemaal uit Utrecht en zijn tussen de 23 en 28 jaar. Bij doorzoekingen in Utrecht, Soesterberg en Nieuwegein zijn harddrugs gevonden met een waarde van meer dan 150.000 euro, grote hoeveelheden aan contant geld en een vuurwapen. Daarnaast vond de politie een auto en twee mogelijk kostbare horloges. Alles is in beslag genomen.

De twee hoofdverdachten waren volgens de politie bezig met grootschalige handel in cocaïne en heroïne in Utrecht en transport hiervan naar het buitenland. De twee andere verdachten zouden een kleinere rol hebben gespeeld, meldt RTV Utrecht.

'Flinke klap uitgedeeld'

"Met deze aanhoudingen hebben we een flinke klap uitgedeeld aan de Utrechtse drugshandel", zegt politiechef Liesbeth Maas. "Tegelijkertijd zijn we realistisch en weten we dat er nieuwe spelers klaarstaan om dit 'gat' te dichten."

De arrestaties volgden op de aanhoudingen van zestien straatdealers eind vorig jaar. 500 contacten - mogelijk klanten van de dealers - die in hun telefoons stonden, hebben een sms gekregen met daarin een link naar hulpverlening voor verslaving, schulden en om uit het drugscircuit te stappen.