RIVM: 4618 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4618 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1222 meer dan gisteren en het cijfer is ook hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 3649 mensen positief getest werden.

Het is niet duidelijk is of hier sprake is van een inhaalactie, vanwege de gesloten testlocaties afgelopen maandagochtend. De grafiek laat zien dat het gemiddelde aantal besmettingen wel weer licht oploopt.