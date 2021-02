Wel politieke welwillendheid, maar geen geld voor Lelylijn

De financiële gevolgen van de coronacrisis en het gebrek aan noordelijke eenheid dwarsbomen de komst van de Lelylijn. De financiering van de snelle treinverbinding tussen Groningen en Lelystad wordt een heel zware dobber. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord.

De kans dat een nieuw kabinet vijf tot tien miljard uittrekt voor de snelle treinverbinding is niet bijster groot. De Lelylijn staat weliswaar prominent vermeld in het verkiezingsprogramma van negen partijen, maar dat is zeker geen garantie dat de in het noorden zo gewenste spoorlijn er ook daadwerkelijk komt.

CDA-prominent Pieter Omtzigt gaf begin deze maand tijdens het Noordelijke Lijsttrekkersdebat al een waarschuwing. "Ik zie dat er een heleboel politieke partijen zijn die niets liever doen dan zoveel mogelijk beloven, terwijl we ons in de diepste economische crisis bevinden. In alle eerlijkheid: het zit er op dit moment niet altijd in."