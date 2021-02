Opnieuw rellen in Spanje na arrestatie van rapper

Zeker 55 mensen hadden volgens de politie medische verzorging nodig, zowel agenten als betogers.

Majesteitsschennis

Rapper Pablo Hasél werd in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn songteksten en op Twitter. Zo noemde hij de afgetreden en omstreden koning Juan Carlos een maffiabaas en vergeleek hij de rechtbank met nazi's.

Hasél had tot uiterlijk vrijdag de tijd om zich te melden voor zijn celstraf, maar hij verschanste zich in de universiteit van Lleída in een poging de straf te ontlopen. Na 24 uur arresteerde de politie hem alsnog.

De zaak heeft in Spanje een hevige discussie losgemaakt over de vrijheid van meningsuiting in het land. Artiesten en politici vinden dat de wet, die door de vorige regering is ingesteld, moet worden aangepast. De sociaaldemocratische regeringspartij PSOE wil dat de wet wordt herzien, de linkse coalitiepartner Podemos wil er helemaal van af.