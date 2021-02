Nieuwsfotograaf belaagd in Den Haag

De fotograaf was op pad gegaan vanwege een steekpartij in de buurt van het politiebureau.

"Toen er even later een ambulance en een traumahelikopter naar het politiebureau op de Aaltje Noordewierstraat werden gestuurd, zijn we toch maar voor de zekerheid wat beeld gaan maken", zegt René Hendriks van Regio15 tegen Omroep West.

'Geschopt en geslagen'

Bij het politiebureau werd de fotograaf aangevallen door een man die schreeuwend het politiebureau uit kwam rennen. Een politieagent rende achter hem aan. De aanvaller schopte en sloeg de fotograaf, zegt Regio15. "In het tumult raakte de politieagent lichtgewond."

De politie bevestigt dat de aanvaller en een vrouw die er ook bij was zijn aangehouden. Zij hadden overigens verder niks met de steekpartij te maken.

Met de aangevallen fotograaf gaat het goed. "Hij is natuurlijk wel geschrokken, maar raakte niet gewond." Hij heeft aangifte gedaan. "De agent die lichtgewond raakte gaat dat waarschijnlijk ook doen", zegt Hendriks. "Alles staat op beeld dus ik denk dat deze zaak snel rond is."

Het is nog niet duidelijk of er ook apparatuur beschadigd is geraakt.