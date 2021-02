Zeldzame rode wouw waarschijnlijk dood door opdringerige fotografen

Een jonge rode wouw die afgelopen zomer dood werd gevonden in een nest op de Veluwe, is waarschijnlijk doodgegaan door menselijke verstoring. Dat concluderen onderzoekers, schrijft Omroep Gelderland.

De rode wouw komt zelden voor in ons land, maar in juli werden er in de natuurgebieden van Geldersch Landschap & Kasteelen twee paartjes gespot. De teleurstelling was groot toen een van de jongen dood werd gevonden.

Het nest van de zeldzame roofvogel trok volgens de natuurorganisatie de aandacht van heel veel natuurfotografen.