IJsselland zakt als eerste regio naar corona-risiconiveau 'zorgelijk'

IJsselland is op dit moment de enige veiligheidsregio waar het risiconiveau niet langer 'ernstig' of 'zeer ernstig' is. Door het dalend aantal nieuwe besmettingen in combinatie met steeds minder ziekenhuisopnames heeft deze regio nu niveau 2, 'zorgelijk', meldt RTV Oost op basis van het coronadashboard van de overheid.

In de regio IJsselland werden de afgelopen week 490 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, oftewel 92 per 100.000 inwoners. 9 coronapatiënten werden er opgenomen in het ziekenhuis. Deze twee cijfers maken samen dat het risiconiveau in IJsselland nu op niveau 2 zit.

'Vertekend beeld'

Bij de GGD IJsselland is nog geen sprake van een feeststemming. Directeur Rianne van den Berg zegt dat de cijfers een vertekend beeld geven.

"Deze weken laten maar weinig mensen zich testen. Minder dan landelijk. Daardoor vinden we gewoon minder besmettingen."

"Ziekenhuisopnames komen altijd een paar weken achter de besmettingscijfers aan", zegt Van den Berg. "Deze daling is tijdelijk en geeft dus een vertekend beeld. Zeker met de virusvarianten die ook in Nederland voorkomen en zich verspreiden."

Nog geen versoepelingen

De afgelopen maanden zaten alle 25 regio's steevast op het hoogste risiconiveau: zeer ernstig (niveau 4). Vandaag kleurt de kaart voor het eerst niet meer vuurrood.

IJsselland is het gebied waarin de plaatsen Zwolle, Deventer en Kampen liggen. Ook Gelderland-Midden gaat de goede kant op, daar geldt nu risiconiveau 3 (ernstig). In de andere 23 regio's blijft de situatie zeer ernstig (niveau 4).

Dat de situatie in IJsselland niet meer 'zeer ernstig' is, maar 'zorgelijk', betekent overigens niet automatisch dat er versoepeld kan worden. Alle coronamaatregelen gelden momenteel voor het hele land, ongeacht het risiconiveau per regio.