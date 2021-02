Gewonden bij explosie in hoofdkantoor Lidl in Duitsland

Bij een explosie in het hoofdkantoor van de Duitse supermarktgigant Lidl zijn zeker drie gewonden gevallen. Volgens de Duitse omroep SWR is een bombrief ontploft.

Een groot deel van het gebied rond het kantoor in de plaats Neckarsulm, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Frankfurt am Main, is afgezet door de politie. Ook is een helikopter ingezet.

Gisteren was er ook een ontploffing bij een fabriek van voedselproducent Wild in de plaats Eppelheim, zo'n 50 kilometer ten westen van Neckarsulm. Daarbij viel één gewonde. Vermoedelijk ontplofte daar een pakketje.