Zuid-Afrika zet eerste prik met het Janssen-vaccin in strijd tegen mutatie

Zuid-Afrika is begonnen met het vaccineren van zorgpersoneel met het in Nederland ontwikkelde Janssen-vaccin. Opvallend is dat het coronavaccin nog niet is goedgekeurd.

Dat Zuid-Afrika toch gaat prikken met het vaccin, komt omdat ze een implementatiestudie uitrollen met zorgpersoneel. In Zuid-Afrika werd het Janssen-vaccin al getest in de laatste klinische fase. Nu breiden ze dat onderzoek uit. De eerste vaccins gaan naar grote ziekenhuizen, verspreidt over het land.

Gisteren kwamen tachtigduizend doses van het vaccin aan. De komende tijd moeten dat er, in naam van onderzoek, een half miljoen worden. Het is het enige vaccin waarvan er nu data zijn die wijzen op bescherming tegen ernstige coronagevallen met de Zuid-Afrikaanse coronamutatie. Daarom wordt dat vaccin nu ingezet.

Voor Zuid-Afrika is het uitrollen van de studie een manier om nu te kunnen beginnen met vaccineren. Het land gooide het roer in allerijl om, nadat bleek dat het AstraZeneca-vaccin, dat Zuid-Afrika in eerste instantie in wilde zetten, niet goed werkt tegen milde en gematigde symptomen van de Zuid-Afrikaanse variant. Of het werkt tegen ernstige coronaklachten bij de mutatie weten ze nog niet, maar het was genoeg voor de regering om de AstraZeneca-vaccins in de ijskast te zetten.

57 procent

Over de werking van het Janssen-vaccin tegen de Zuid-Afrikaanse variant is al meer bekend. De effectiviteit is 57 procent, maar werkt beter tegen ernstige gevallen. "Het Janssen-vaccin beschermt voor 85 procent tegen ernstige corona. Het werkt minder goed tegen milde klachten," legt Glenda Gray uit, een van de Zuid-Afrikaanse wetenschappers die de vaccinstudie in het land leidt. "Het kan er dus in ieder geval voor zorgen dat het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames sterk afneemt."