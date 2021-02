Actievoerende boer vrijgesproken van bedreiging motoragent met trekker

Een actievoerende boer die vorig jaar zomer werd opgepakt voor het bedreigen van een agent is vrijgesproken. De motoragent zegt dat de boer met een trekker op hem was ingereden, maar volgens de rechter is daarvoor onvoldoende bewijs.

Het incident vond plaats na een blokkade van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) bij de brancheorganisatie van supermarkten CBL in Leidschendam. Op de terugweg reed een van de boeren, Thijs Wieggers, richting een distributiecentrum in Bleiswijk.

De agent zegt dat hij hem wilde tegenhouden, maar dat Wieggers weigerde uit te stappen en met diens trekker in zijn richting reed. De motoragent trok daarop zijn vuurwapen en arresteerde de boer.

Farmers Defence Force zei destijds dat het incident berustte op een misverstand. Wieggers zou niet naar het distributiecentrum willen rijden, maar naar een fastfoodrestaurant vlakbij.

Achteruit gereden

Volgens de rechter zou er zeker sprake zijn van bedreiging als Wieggers met zijn trekker richting de agent was gereden. Maar daarvoor is te weinig bewijs, omdat Wieggers zelf en een getuige zeggen dat hij achteruit reed. Ook foto's laten volgens de rechter zien dat de trekker achteruit reed.

De rechter stelt dat de agent zich mogelijk heeft vergist en noemt dat "voorstelbaar" vanwege de hectiek van de situatie.