Recordjaar voor supers Ahold; Bol.com verkoopt in lockdown 70 procent meer

Het moederbedrijf van Albert Heijn, supermarktconcern Ahold Delhaize, heeft nog nooit zoveel omzet behaald als afgelopen jaar. De omzet kwam uit op 74,7 miljard euro, bijna 13 procent meer dan een jaar eerder.

De winst nam wel af, van 1,8 naar 1,4 miljard. Dat komt onder meer doordat het bedrijf investeringen heeft vervroegd en er 1,4 miljard euro opzij werd gezet voor aanvulling op de pensioenpotten.

Het bedrijf profiteert van de lockdowns die afgelopen jaar in verschillende landen zijn ingevoerd. Restaurants, cafés en sommige winkels moesten dicht, waardoor consumenten voor hun eten vaker naar de supermarkt gingen.

Ahold is ook eigenaar van de grootste webwinkel van Nederland: Bol.com. Daar was het vooral de laatste maanden van 2020 extra druk. In het laatste kwartaal steeg de online verkoop met 70 procent. Over het hele jaar kwam de verkoop uit op 4,3 miljard, terwijl de doelstelling 3,5 miljard was. Voor volgend jaar is de doelstelling verhoogd naar 5 miljard euro.

Handdoekenactie

Eerder dit jaar werd Albert Heijn een gebrek aan solidariteit verweten door de hoogste baas van warenhuis HEMA, Tjeerd Jegen. De HEMA-winkels zijn al weken gesloten vanwege de lockdown en Jegen verweet Albert Heijn te stunten met de verkoop van artikelen die doorgaans niet in een supermarkt te vinden zijn. Vooral een actie rond handdoeken zat hem dwars. Die actie is voortijdig afgeblazen.

De topman van Ahold Delhaize, Frans Muller, zegt dat er ook veel kosten worden gemaakt vanwege de coronacrisis. Volgens hem is er bijna 680 miljoen euro uitgegeven aan onder meer het inhuren van extra personeel, veiligheidsmaatregelen en aan het doorbetalen van zieke werknemers in de VS. Er werd 21 miljoen euro gedoneerd aan goede doelen zoals voedselbanken en het Rode Kruis.

Het bedrijf durft niet te voorspellen hoe hoog de omzet in 2021 uitvalt. Daarvoor is de onzekerheid rond het coronavirus te groot, zegt het bedrijf. Het supermarktconcern wil in 2021 de kosten verder verlagen. In 2020 werd er voor 844 miljoen euro in de kosten gesneden. Daar komt in 2021 nog eens een besparing van 750 miljoen euro bij.