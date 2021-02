Spoedwet avondklok kan vandaag al naar Tweede Kamer

De spoedwet over de avondklok kan vandaag al naar de Tweede Kamer. De wet is gisteravond ondertekend door de koning en naar de Raad van State gestuurd. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt tegen persbureau ANP dat de hoogste adviseur van de regering met een spoedadvies komt, waarna de wet meteen naar de Kamer kan.

Vervolgens is het aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer de wet wordt behandeld. De Kamer zou daarvoor moeten terugkomen van reces. Later moet ook de Eerste Kamer zich nog over de spoedwet buigen. Dat zou morgen al kunnen.

Gisteren maakte demissionair minister Grapperhaus al bekend dat er aan een spoedwet wordt gewerkt, omdat de rechter in Den Haag de juridische grondslag voor de avondklok onvoldoende vindt. In een zaak die door actiegroep Viruswaarheid was aangespannen, oordeelde de rechtbank dat de maatregel van tafel moest.

Het kabinet ging in hoger beroep en kondigde de spoedwet aan. Tegelijk werd het gerechtshof verzocht om het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde in, waardoor de avondklok in ieder geval tot vrijdag overeind blijft.

Een jojo-effect voorkomen, dat was uiteindelijk de beweegreden van het hof om de avondklok in stand te houden. Eerder besloot de rechtbank de maatregel van tafel te vegen. Een spannende dag voor Viruswaarheid en het kabinet.