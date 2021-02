Echtgenote Kim Jong-un voor het eerst in een jaar weer gezien

De vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is volgens staatsmedia voor het eerst in een jaar tijd weer in het openbaar gezien. Ri Sol-ju was samen met haar man bij een concert ter ere van de geboortedag van Kims vader, de voormalige leider van het land, Kim Jong-il.

In het verleden werd ze vaker samen met Kim gezien bij officiële gelegenheden, maar ze was nu al sinds januari vorig jaar niet meer gesignaleerd. Haar onverklaarde afwezigheid leidde internationaal tot speculaties over haar gezondheid of een mogelijke zwangerschap.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS zegt dat het erop lijkt dat Ri in verband met het coronavirus niet veel buiten de deur is geweest. Ze zou de tijd hebben doorgebracht met de drie kinderen die het stel naar verluidt heeft.

Geen mondkapjes of afstand

Noord-Korea heeft officieel geen bevestigde coronagevallen, maar dat wordt mede door de contacten die het land onderhoudt met China onwaarschijnlijk geacht.

Op beelden van het concert, die gepubliceerd zijn door de Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun, zijn Kim en Ri lachend te zien in het Mansudae Kunsttheater in de hoofdstad Pyongyang. Niemand op de foto's draagt een mondkapje of lijkt afstand te houden.

Volgens de krant heeft het stel ook een bezoek gebracht aan het Kumsusanpaleis van de Zon, waar de gebalsemde lichamen van Kim Jong-il en Kim Il-sung zijn opgebaard. Daar zouden ze kransen hebben gelegd.