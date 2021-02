Kinderpersconferentie van Rutte en De Jonge: pas tegen de zomer wordt het beter

Wanneer kunnen we weer naar school, naar de voetbalclub of op schoolreisje? Dat wilden de kijkers van het Jeugdjournaal weten van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge, tijdens de eerste coronapersconferentie van het Jeugdjournaal. Die vond vanavond plaats in hetzelfde zaaltje als waar nu bijna een jaar de reguliere persconferenties worden gehouden, met dezelfde tolken gebarentaal op de achtergrond. Het Jeugdjournaal kreeg vooraf zo'n 10.000 vragen binnen van kinderen, waarvan enkele tientallen beantwoord konden worden.

De kinderen van Nederland kregen veel lof toegezwaaid van de bewindslieden, omdat ze het al bijna een jaar zo goed volhouden. Rutte: "Ik realiseer me dat corona ook jullie leven volledig op de kop heeft gezet. Je kunt niet meer naar school, niet meer sporten of naar dansles. Ik kan me voorstellen dat je zorgen hebt, baalt, of verdrietig bent." Maar, zei minister De Jonge: "Jullie kijken naar wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. Daarin zijn jullie ook een voorbeeld voor de oudere mensen."

'Stoppen met jojo-en'

De meeste ingestuurde vragen, waarvan een deel werd gesteld door acht basis- en middelbare scholieren in het publiek, gingen over het perspectief voor kinderen om hun oude leven snel weer op te pakken.

En op dat vlak hadden Rutte en De Jonge weinig positief nieuws in petto: schoolkampen, schoolreisjes en eindmusicals kunnen dit voorjaar waarschijnlijk niet doorgaan. Rutte: "Het kan best zijn dat er een derde golf aankomt. In april, mei of begin juni gaat het waarschijnlijk nog niet goed genoeg."

Ook middelbare scholieren kunnen voorlopig hun oude leven nog niet oppikken, zei minister De Jonge: "Het wordt nog niet snel zoals vroeger: je moet op de middelbare school afstand kunnen houden, en dat kan niet in de oude situatie. Dus waarschijnlijk komt er een systeem van groepen die afwisselen: de ene groep in de ochtend, de andere in de middag. Of om de dag." Op dinsdag 23 februari komt er een update over de middelbare scholen, zegt De Jonge.

De Jonge ging ook in op de vraag of het kabinet bij het nemen van maatregelen wel genoeg aan kinderen denkt: