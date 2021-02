2,8 miljoen illegale sigaretten gevonden in loods in Hattem

De politie heeft in een loods in Hattem 2,8 miljoen illegale sigaretten gevonden. Dat gebeurde in het kader van een omvangrijk drugsonderzoek, waarbij zes verdachten zijn aangehouden.

Op 16 plekken in Gelderland en Noord- en Zuid-Holland zijn vanmorgen doorzoekingen gedaan.

Omroep Gelderland meldt dat volgens de politie de sigaretten vermoedelijk illegaal zijn geïmporteerd om 640.000 euro aan accijns te ontduiken.

Auto's, horloges en geld

De politie trof verder onder meer een lab aan in Wervershoof voor het produceren van crystal meth. Hier werd ook een hoeveelheid van die drug gevonden. In Enkhuizen werden enkele kilo's crystal meth gevonden en in een bedrijfspand in Broek op Langedijk ketels om drugs te maken.

Alle drugs en sigaretten zijn door de politie in beslag genomen. Hetzelfde geldt voor zeven dure auto's, enkele horloges en een hoeveelheid contant geld.

Ingegraven drugslab

De verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie te linken aan een criminele organisatie die achter een ingegraven drugslab zat, dat afgelopen zomer in Montfoort werd aangetroffen. Dat professioneel gebouwde lab was gebouwd in zeecontainers die waren afgedekt met klei.