Uitspraak spoedappèl vertraagd door wraking gerechtshof

Het spoedappèl dat de Nederlandse Staat heeft aangespannen in afwachting van een uitspraak in hoger beroep over de avondklok, heeft vertraging opgelopen doordat actiegroep Viruswaarheid het gerechtshof heeft gewraakt.

De rechtbank in Den Haag bepaalde vandaag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Nederlandse Staat gaat tegen deze uitspraak in beroep, maar wil dat de avondklok tot er een uitspraak is, van kracht blijft. Daarom werd het hof via een zogeheten spoedappèl gevraagd de uitspraak in afwachting van het hoger beroep te schorsen. Maar door de wraking loopt dat nu vertraging op.

Een wrakingskamer gaat nu beoordelen of het verzoek terecht is.