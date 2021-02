Avondklok of niet: politie blijft surveilleren, supermarkten blijven dicht

Of de avondklok nu blijft gelden of niet, de politie zal vanavond sowieso surveilleren, zegt een woordvoerder. "Als de avondklok blijft, zullen we ook blijven handhaven. Mogelijk geven agenten dan nóg duidelijker mee dat als mensen het niet eens zijn met een boete, ze bezwaar kunnen aantekenen." De woordvoerder zegt zich te kunnen voorstellen dat niet iedereen op de hoogte zal zijn van het laatste nieuws rondom de avondklok.

De politie houdt er rekening mee dat er mensen zullen zijn die toch na 21.00 uur de straat op gaan, ook als het gerechtshof bepaalt dat de avondklok voorlopig wél blijft gelden. "We blijven dan ook alert", zegt de politiewoordvoerder.

Maar als ook het gerechtshof vandaag nog een streep door de avondklok zet, is de politie evengoed aanwezig op straat. "Met een groepje hangen op straat of een feestje vieren is hoe dan ook niet toegestaan. We zullen in dat geval dus blijven handhaven op groepsvorming en te weinig afstand houden."

Supermarkten en McDonald's blijven dicht

Supermarkten gaan vanavond om 20.45 uur dicht, zoals de afgelopen weken gebruikelijk was. Dat zegt supermarktkoepel CBL in een verklaring op zijn website. De aangesloten bedrijven "hanteren het dringende advies van demissionair minister-president Rutte om de avondklok in stand te houden. De supermarktbranche volgt de adviezen van het RIVM en de besluitvorming van de overheid, zoals dit de gehele coronacrisis gebeurd is." Het CBL zegt te willen wachten op een definitieve uitspraak over de avondklok, voordat de openingstijden aangepast worden.

Ook voor fastfoodketen McDonald's verandert er voorlopig niets, zegt een woordvoerder, die verwijst naar de oproep van het kabinet om na 21.00 niet de straat op te gaan. De 254 vestigingen gaan vanaf dat tijdstip dus dicht, zowel de restaurants zelf als de drive-through-balies.

"Wij vinden het belangrijk, we zijn onderdeel van de samenleving en zijn graag die goede buur. Juist omdat we een groot merk en bedrijf zijn, willen we het goede voorbeeld geven. Het coronavirus indammen doe je met zijn allen: veiligheid voor medewerkers en gasten gaat voor."