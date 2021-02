Politie vindt lichaam vermiste Ichelle uit Zeeuwse Oostburg

Politie Zeeland Gebruiker geverifieerd door Twitter @Politie_Zeeland

In een kanaal bij de Kanaalweg in #Sluis hebben we vanmiddag een stoffelijk overschot gevonden. We vermoeden dat het om #Ichelle van de Velde gaat. Uiteraard wordt de exacte identiteit van het lichaam onderzocht en zal er verder (sporen)onderzoek verricht worden.