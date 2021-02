Weer chaos bij Europese grenzen door verplichte coronatest

Vorig jaar ontstond ook chaos op de snelwegen, toen landen vanwege de eerste lockdown hun grenzen sloten. De Europese Commissie stelde daarna zogenoemde 'Green Lanes' voor, die een goede doorgang van goederenvervoer moesten garanderen. Volgens Van den Berg werkten de Green Lanes goed. "Maar op de een of andere manier moeten we dat weer in herinnering brengen aan de lidstaten."

TLN-voorzitter Elisabeth Post wil dat de Europese Unie ingrijpt. "We hebben schijnbaar niets geleerd van de situatie van vorig jaar, toen in heel Europa duizenden vrachtwagens stilstonden. Het kan niet zo zijn dat landen plotseling hun grenzen sluiten of uiteenlopende coronamaatregelen nemen en vrachtwagens massaal stil komen te staan."

Niet eten of douchen

Chauffeurs van transportbedrijf Toon Janssen uit Boxmeer moeten volgende week weer naar Italië rijden, maar het is niet duidelijk of het dan al mogelijk is. Janssen is de vele regels die het vervoer in Europa hinderen inmiddels "zat". "Wij zitten vaak met kluitjes op elkaar als we de grens niet meer over komen."

Daarnaast hebben de chauffeurs nog steeds last van de andere coronamaatregelen, waardoor ze vaak niet mogen eten of douchen bij klanten. "We worden als beesten aan de kant gezet", zegt Janssen daarover.