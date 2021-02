Kabinet gaat verbod op avondklok aanvechten, zaak dient vanmiddag

De voorzieningenrechter bepaalde vanmorgen in een zaak die was aangespannen door Viruswaarheid dat de coronamaatregel op verkeerde gronden is ingesteld. Dat gebeurde op basis van een noodwet. Daarin staat dat het kabinet in noodgevallen besluiten kan nemen zonder overleg met de Tweede en Eerste Kamer.

De rechter vindt de avondklok geen maatregel waarmee niet kon worden gewacht "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak". Er is namelijk langere tijd over nagedacht door het kabinet en de adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT).