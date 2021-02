Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt nemen Deen Supermarkten over

Alle tachtig supermarktfilialen van Deen worden verkocht aan drie verschillende winkelketens. Albert Heijn neemt 39 winkels over, Vomar Voordeelmarkt 22 filialen en DekaMarkt de overige 19 locaties.

Volgens de directie van Deen zijn er "forse inspanningen" nodig om de komende jaren toonaangevend te blijven. Daarom heeft de familie achter de supermarktketen in overleg met de directie besloten om het bedrijven te verkopen.

De supermarktketen schrijft dat de precieze gevolgen voor de overname voor het personeel pas bekend worden zodra met de vakbonden en ondernemingsraden is overlegd. Ook de Autoriteit Consument & Markt moet nog akkoord gaan met de overname.

Alle winkelmedewerkers behouden in ieder geval hun baan, maar mogelijk wordt personeel overgeplaatst naar andere functies of locaties.

Deen is op dit moment al verbonden met DekaMarkt en Vomar via de Nederlandse inkoopvereniging Superunie, waardoor de winkels gezamenlijk eigen huismerken uitbrengen. Die afspraken blijven na de verkoop overeind.

Cornelis Deen

Het bedrijf is in 1933 door de Hoornse winkelier Cornelis Deen en zijn vrouw Cornelia Deen-Verkroost opgezet. In 1953 werd de eerste zelfbedieningswinkel geopend. De supermarktketen is sindsdien gestaag uitgebreid, voornamelijk in Noord-Holland en Flevoland. Het bedrijf is een van de grootste werkgevers van West-Friesland.

De afgelopen jaren is het aantal verschillende supermarktketens behoorlijk uitgedund. In 2019 sloten de laatste Emté-filialen, eerder verdwenen al bekende supermarktketens als C1000, Edah en Super de Boer uit het Nederlandse straatbeeld.

Albert Heijn is veruit de grootste supermarktketen van Nederland, met in 2019 bijna duizend filialen en een marktaandeel van 34,9 procent. Daarna volgen Jumbo (21 procent), Lidl (10,7 procent), Plus (6,5 procent) en Aldi (5,9 procent).