Miljoenen Texanen zonder stroom tijdens extreem winterweer

In Texas zitten bijna drie miljoen mensen zonder elektriciteit in de vrieskou. In de Amerikaanse staat is het in ruim 30 jaar niet zo koud geweest als in de afgelopen dagen. Om te voorkomen dat het stroomnet in de staat bezwijkt onder de grote vraag naar elektriciteit, worden de miljoenen klanten tijdelijk gecontroleerd in groepen afgesloten.

Gouverneur Abbott van Texas riep gisteren de noodtoestand uit in de staat vanwege het ongebruikelijke winterse weer. In de stad Dallas, waar het normaal gesproken in februari rond de 10 graden is, was het kwik toen gedaald tot -18. Daarmee was het er kouder dan in Anchorage, in Alaska. Op veel plekken ligt ook sneeuw en er wordt gewaarschuwd voor gladheid op de wegen.

"Deze weersomstandigheden zijn echt zonder precedent. Iedereen die hier woont weet dat", zegt operationeel directeur Dan Woodfin van stroombeheerder ERCOT tegen persbureau AP. De vraag naar stroom was volgens hem nog nooit zo hoog. Volgens hem is het stroomnet wel berekend op een strenge winter, maar is het weer nu wel heel extreem.

Windmolens vastgevroren

De problemen door de enorme vraag naar elektriciteit worden verergerd door het wegvallen van een groot deel van de windenergie. Meer dan de helft van het windmolenpark in de staat is stil komen te liggen door het winterweer, onder meer doordat molens vastgevroren zijn.

Ondertussen helpen reservisten mee met het overbrengen van inwoners naar de 135 schuilplaatsen voor de kou die in de staat zijn opgezet. De stroomproblemen treffen ook de schuilplaatsen, bijvoorbeeld in Houston waar een deel moest sluiten.

Niet alleen in Texas zitten mensen zonder stroom. Ook in de aangrenzende straat Louisiana kwamen inwoners in het donker te zitten. Volgens de nationale weerdienst NWS hebben ruim 150 miljoen Amerikanen te maken met waarschuwingen voor het winterse weer. Ook in Kentucky, Mississippi, Alabama, Oregon en Oklahoma zijn waarschuwingen van kracht.

Ook miljoenen in Mexico zonder stroom

Over de grens, in het noorden van Mexico, zitten ook bijna vijf miljoen mensen zonder stroom door de problemen in Texas. De regio is sterk afhankelijk van aardgas en is een groot afnemer van gas uit Texas, maar een deel van de pijpleidingen is bevroren. Tegelijk nam de vraag naar aardgas in de VS sterk toe door de eigen elektriciteitsproblemen.