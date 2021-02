Twitter-alternatief Parler weer toegankelijk voor gebruikers

Sociaal medium Parler is opnieuw gelanceerd. Het alternatief voor Twitter, dat in Amerika vooral populair is onder rechtse gebruikers, was na de bestorming van het Capitool zo goed als onbereikbaar.

Aanhangers van voormalig president Trump weten Parler te vinden, omdat gebruikers er alles op mogen zetten, terwijl Twitter en Facebook steeds vaker content weren. Volgens Google is via Parler opgeroepen tot het gebruik van geweld bij de bestorming van het Capitool in Washington.

Google en Apple verwijderden de app uit respectievelijk de Play Store en App Store. Parler heeft volgens de techgiganten niet genoeg gedaan om het verspreiden van berichten die aanzetten tot geweld tegen te gaan. Ook Amazon Web Services, dat sites host, schortte de dienstverlening aan Parler op.

Twee Russen

Sinds half januari was Parler weer online, maar in de app was alleen een boodschap van voormalig ceo John Matze te zien. Er zou worden gewerkt aan het herstel van functionaliteiten. Matze is inmiddels ontslagen door het bestuur van Parler. Hij wordt voorlopig vervangen door interim-ceo Mark Meckler.

Volgens Meckler is de app nu gebouwd op "duurzame, onafhankelijke technologie" en zit het sociale netwerk niet meer vast aan de diensten van "de zogenaamde big tech". Bestaande gebruikers kunnen deze week weer op het platform komen. Nieuwe gebruikers zijn vanaf volgende week welkom.

Eerder werd bekend dat Parler weer online kwam dankzij een bedrijf dat geëxploiteerd wordt door twee Russen. Of de app nog steeds door dat bedrijf gefaciliteerd wordt, wil Parler niet zeggen.