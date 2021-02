Er moet een eind komen aan terrorisme in de Sahel, maar hoe?

Hoe maak je een eind aan de terreur in het Sahelgebied? Over die vraag buigen vijf staatshoofden uit Mali, Niger, Burkina Faso, Tsjaad en Frankrijk zich tijdens een anti-terreurtop in Tsjaad. Ondertussen brokkelt de steun voor de Franse militaire operatie in het gebied af, onder de Franse bevolking.

Wat is er aan de hand?

Terreurgroep Islamitische Staat is steeds actiever in de Sahel, het Afrikaanse gebied ten zuiden van de Sahara-woestijn. Door hun aanwezigheid zijn er duizenden mensen op de vlucht geslagen en vallen er burgerdoden. Om de rebellen te stoppen is ook Frankrijk sinds 2013 militair aanwezig in de regio.

"Omdat het een strijd is tegen terrorisme, heeft het een groot internationaal karakter", zegt Mali-deskundige Mirjam de Bruijn in het NOS Radio 1 Journaal. "Toen dit begon in 2012 hebben de Fransen de leiding genomen om de opkomende islamitische groepen terug te dringen. Daarna zijn ze in de regio actief gebleven met verschillende operaties, waaraan Europese landen meedoen."

De Fransen vechten mee en trainen de militairen van de verschillende Sahellanden. "Door het koloniale verleden voelen de Fransen zich verplicht om te helpen", zegt Frankrijk-correspondent Frank Renout. "Maar er spelen natuurlijk ook andere redenen. Door de toenemende dreiging van jihadistische terreur zijn de Fransen bang voor aanslagen in Europa."