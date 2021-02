GGD: bel niet voor prik zonder uitnodiging

Verschillende GGD-regio's worden platgebeld door mensen die op een wachtlijst willen komen voor een vaccinatie. Ook bij het landelijke vaccinatie-afsprakennummer komen telefoontjes daarover binnen. Maar zo'n wachtlijst bestaat helemaal niet, zeggen de GGD's.

Gisteravond meldde de NOS dat verschillende mensen die zonder uitnodiging het afsprakennummer van de GGD belden, een afspraak kregen voor de prik. Dat lijkt meer mensen op ideeën te hebben gebracht.

"Dit is voordringen en absoluut niet de bedoeling", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Het loont volgens de GGD niet om te bellen als je geen uitnodiging hebt gehad. "Wij controleren via het bsn-nummer of mensen daadwerkelijk voor een vaccinatie in aanmerking komen. Ben je jonger dan 80 jaar, of geen zorgverlener, dan word je nu nog niet gevaccineerd."

Volgens de GGD zijn er van alle tienduizenden prikken die worden gezet, op dagbasis soms slechts een aantal 'over'. Dat komt doordat mensen soms niet komen opdagen voor de prik. Om niets te verspillen worden deze vaccins aan het GGD-personeel gegeven dat zich daarvoor heeft aangemeld.