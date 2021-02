Turkije: 13 gegijzelde Turken vermoord door PKK in Noord-Irak

Het Turkse leger heeft het afgelopen weekend dertien lichamen van ontvoerde Turken gevonden in een grot in Noord-Irak. Ze zouden zijn geëxecuteerd door de terreurorganisatie PKK. Volgens de minister van Defensie Akar zijn twaalf mannen door het hoofd geschoten en een ander in de schouder.

Zaterdag meldde Turkije dat het om dertien Turkse burgers zou gaan. Later bleek uit inlichtingenbronnen dat het om leden van de Turkse inlichtingendienst, leger en politie gaat. De mannen waren een paar jaar geleden ontvoerd, vermoedelijk in 2015 en 2016. Om veiligheidsredenen was dat stilgehouden. Turkije was bezig hen vrij te krijgen.

De PKK, die streeft naar meer autonomie en rechten voor Koerden binnen Turkije, ontkent de mannen te hebben vermoord. In een verklaring op een PKK-website zegt de terreurgroep dat het gaat om krijgsgevangenen, maar dat ze zijn omgekomen bij gevechten in het gebied.

Het Turkse leger begon vorige week een militaire operatie in de bergen in Noord-Irak. Er is zwaar gevochten. Volgens de Turkse defensie zijn daarbij 48 PKK-strijders en drie Turkse militairen omgekomen.

De woordvoerder van de regering meldde gister op Twitter dat Turkije rouwt om de dood van de dertien mannen en dat het actief aan zal gaan achter "elke terrorist die zich nog schuilhoudt in de grotten".

Operatie Klauw

Turkije voert al jaren een strijd met de gewapende Koerdische terreurbeweging PKK. "De laatste tijd speelt die strijd zich vooral af in het noorden van Irak, waar de PKK-top zich schuilhoudt in de bergen", zegt correspondent Mitra Nazar. "Turkije ziet de PKK al decennia als een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid in het land. In het verleden heeft de PKK aanslagen gepleegd in onder meer Istanbul en Ankara."

Volgens de Turkse regering beraamt de PKK vanuit Noord-Irak nieuwe aanslagen. "Het Turkse leger begon vorig jaar Operatie Klauw, gefocust op doelen in Noord-Irak. Er zijn regelmatig luchtaanvallen op vermoedelijke PKK-doelen. Daar vallen ook geregeld burgerslachtoffers bij."

Wat er precies is gebeurd met de dertien Turkse gijzelaars is moeilijk te verifiëren, benadrukt Nazar. "We kunnen alleen afgaan op wat Turkse autoriteiten melden. De lichamen zijn gevonden, maar hoe deze mannen om het leven zijn gekomen is niet met zekerheid vast te stellen."