Code rood voor groot deel van het land, vooral glad op stoepen en lokale wegen

Het KNMI waarschuwt vanochtend voor verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel. Voor een groot deel van het land geldt code rood, een weeralarm. In Zeeland en Zuid-Holland is de gladheid volgens het weerinstituut beperkt en geldt inmiddels code geel.

Op de meeste doorgaande wegen lijkt de hinder vooralsnog mee te vallen, maar er komen wel meldingen van ongevallen uit het noorden van het land. Onder meer op de A31 bij het Friese Dronrijp raakte een auto van de weg door de gladheid. In die provincie heeft vervoerder Arriva ook al het busvervoer stilgelegd vanwege de gladheid.

Verder kan het vooral op lokale wegen, stoepen en fietspaden spiegelglad worden. Uit voorzorg zijn in het hele land de test- en vaccinatielocaties van de GGD's dicht tot 12.00 uur. Ook blijven sommige scholen en kinderopvanglocaties vandaag gesloten, of gaan ze later open.

Neerslag richting oosten

De zone met neerslag met ijzel trekt langzaam in oostelijke richting. "Daar gaat het het langste door, daar is het koudst en daar is de ondergrond ook het koudst", zegt weerman Marco Verhoef. "Als mensen nu op hun thermometer kijken denken ze misschien: het is boven 0, niets aan de hand. Maar de lucht is nog vrij droog en als daar neerslag in valt, dan gaat dat allemaal afkoelen en dan kan dat druppeltje toch onderkoeld raken. Als dat de grond raakt of een bevroren oppervlakte, dan gaat het bevriezen en kan het lokaal spekglad worden."

De problemen op de doorgaande wegen zullen wel meevallen, denkt Verhoef, omdat er de afgelopen week stevig is gestrooid. "Wat we zien is dat de wegdektemperatuur op veel plekken rond het vriespunt zit", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Daarmee doet het zout dat we sinds gisteravond hebben gestrooid vooralsnog zijn werk."

Vandaag is door Rijkswaterstaat ruim 3 miljoen kilo zout gestrooid. Ook elders wordt volop gestrooid: