Dode bij schietincident in Amsterdam; twee aanhoudingen

In Amsterdam-West is gisteravond een dode gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer is een 29-jarige man, zegt de politie. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.

Een andere man van 35 raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij is aangehouden. Ook een andere betrokkene is opgepakt. De schutter is nog voortvluchtig, zegt de politie.

'Ze willen me schieten'

Het schietincident gebeurde rond 20.00 uur op de hoek van de Van der Hoopstraat en het Van Limburg Stirumplein. Volgens de politie ging er een ruzie aan vooraf.

Het Parool meldt dat kort voor de schietpartij iemand een nabijgelegen snackbar was binnengelopen en daar riep: "Ze willen me schieten, ze willen me schieten". Toen de persoon weer naar buiten liep, zouden er kort daarna een aantal knallen gehoord zijn.