Avocadohonger niet te stillen; ruim miljard euro aan 'groen goud' geïmporteerd

Geen enkele fruitsoort wordt zo snel populairder als de avocado. Afgelopen jaar werd voor 1,1 miljard euro aan avocado's geïmporteerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is inmiddels de nummer 1 van de fruitsoorten die uit het buitenland komen, als je kijkt naar de waarde van het fruit. Daarmee is het bananen, druiven en sinaasappelen voorbij.

Nederlanders eten veel meer avocado's dan voorheen, gemiddeld 12 avocado's per jaar. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2008. Toch leidt vooral de populariteit in andere landen ertoe dat er steeds meer van deze fruitsoort worden geïmporteerd. Ruim 90 procent van alle avocado's die naar Nederland komen, worden weer doorgevoerd naar andere Europese landen.

Daarmee is Nederland inmiddels de avocadohub van Europa. Het is de grootste exporteur van avocado van alle landen die zelf geen avocado's laten groeien.

Mango of avocado

Nature's Pride in Maasdijk is een van de bedrijven die ruim 15 jaar geleden begonnen is met het rijpen van avocado's en probeerde toen de populariteit te vergroten.

"We zijn de consument toen in supermarkten gaan vertellen dat avocado heel lekker is, hebben ze guacamole te laten proeven", zegt Adriëlle Dankier, commercieel directeur van het bedrijf. Ze stond zelf in supermarkten om de fruitsoort aan de man te brengen.

"We dachten eigenlijk dat mango's populairder zouden worden dan avocado, maar de veelzijdigheid van avocado heeft het steeds meer laten groeien."