Mogelijk oudste bierbrouwerij ter wereld ontdekt in Egypte

In Egypte zijn de restanten van een 5000 jaar oude bierbrouwerij ontdekt. Volgens Egyptische en Amerikaanse onderzoekers is het complex in Abydos mogelijk de oudste grootschalige brouwerij ter wereld.

Mostafa Waziri, de leider van de Egyptische Hoge Raad voor Oudheden, zegt dat de brouwerij waarschijnlijk stamt uit de regeringsperiode van koning Narmer, die rond 3000 voor Christus regeerde. Britse archeologen schreven al in het begin van de twintigste eeuw over het bestaan van oude Egyptische brouwerijen, maar die hebben ze nooit gevonden.

Dat is nu dus wel gelukt in Abydos. Dat ligt zo'n 450 kilometer ten zuiden van Caïro, in de woestijn ten westen van de Nijl.