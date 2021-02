Brazilië zet zich schrap voor de 'Manaus-variant' van het coronavirus

Dokter Tardelli en zijn team merken dat de verschillen tussen de nieuwe groep patiënten uit Manaus, en de 'gewone' covidpatiënten langzaam beginnen te vervagen. "Sinds een maand reageren de patiënten minder goed op de behandeling. Ze zijn er slechter aan toe. Dan heb ik het niet alleen over de patiënten uit Manaus. Patiënten worden sneller ernstig ziek, en ze zijn jonger. We merken echt een duidelijke verandering."

Niemand weet of dat komt door een nieuwe variant, en welke variant dat dan is. Er wordt in Brazilië relatief weinig genetisch onderzoek gedaan naar het coronavirus. "We maken ons zorgen", zegt Tardelli. "We weten inmiddels goed hoe we de 'oude' variant moeten behandelen. Maar als die nieuwe variant betekent dat de ziekte heel anders verloopt, moeten we opnieuw leren wat de beste therapie is."

De ziekenhuisdirecteur staat niet alleen in zijn zorgen. De deelstaat São Paulo, die volgens sommige wetenschappers middenin een tweede golf besmettingen zit, is voor het eerst sinds de eerste golf weer een noodhospitaal aan het opbouwen. In een bestaand ziekenhuis is een hele afdeling omgebouwd tot IC-unit voor coronapatiënten. Vijftig IC-bedden staan klaar voor gebruik.

'Veel beter voorbereid'

Ook directeur Tardelli zegt dat de capaciteit van zijn ziekenhuis snel kan worden opgeschaald. Hij is niet bang voor chaotische taferelen zoals in Manaus, waar mensen om het leven kwamen door een gebrek aan zuurstof. "Wij zijn hier in São Paulo veel beter voorbereid", zegt hij.

De directeur van het Adolfo Lutz laboratorium benadrukt dat de tragedie in Manaus voor een groot deel ook veroorzaakt wordt door de gebrekkige infrastructuur in de afgelegen Amazonestad. "Daar zijn minder bedden, minder artsen, er is minder capaciteit. Ook hielden mensen zich daar niet aan de coronamaatregelen", zegt hij.

Viroloog Levi van het Medisch Instituut voor de Tropen beaamt dat. Maar hij waarschuwt voor al teveel optimisme. "Als de P1-variant in São Paulo huis gaat houden, is het niet ondenkbaar dat we ook hier grote problemen krijgen."

Een groot deel van het zorgpersoneel in Brazilië is inmiddels gevaccineerd. "Maar we weten nog helemaal niet of de vaccins ook bescherming bieden tegen die P1-variant", verzucht Levi. Hij benadrukt dat maatregelen die goed werken tegen 'de oude variant', ook de nieuwe 'Braziliaanse' variant kunnen indammen. "Handen wassen, mondkapjes en afstand houden", zegt de viroloog.