Geen zon en wind? Dan moet de stekker uit de fabriek

De industrie in Nederland moet vanwege het klimaatbeleid grotendeels van kolen en gas over op elektriciteit. De komende tien jaar zal de elektriciteitsproductie steeds meer afhankelijk worden van zon en wind. Daarom roept netbeheerder Tennet bedrijven nu op om flexibeler te worden in de afname van elektriciteit. Delen van de industrie zouden - tegen vergoeding - zo nu en dan de elektriciteitsafname moeten stoppen of verminderen. Bij een overschot zouden bedrijven juist meer af moeten nemen.

Sommige grote industrieën werken al samen met Tennet en leveren noodvermogen als er een plotseling tekort of overschot is op het elektriciteitsnet. De aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl bijvoorbeeld, die op vol vermogen 200 megawatt elektriciteit verbruikt, ongeveer net zoveel als de stad Groningen.