Krachtige aardbeving voor de noordoostkust van Japan, bij Fukushima

Een stevige aardbeving heeft zaterdagavond de noordoostkust van Japan getroffen. Het epicentrum bevond zich op 60 kilometer diepte en zo'n 90 kilometer uit de kust van de prefectuur Fukushima. De aardbeving had een kracht van 7,1, meldt de geologische dienst van Japan.

Een tsunamiwaarschuwing is niet afgegeven. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend, maar de beving was ook in Tokio te voelen, zo'n 250 kilometer verderop.

Het is bijna tien jaar geleden dat een aardbeving met een kracht van 9,0 Fukushima trof. Daarbij ontstond een tsunami en raakten verschillende reactoren van de kerncentrale in Fukushima ernstig beschadigd.

Eigenaar Tepco controleert of er na de aardbeving van vanavond opnieuw iets aan de hand is met de kerncentrale.

Bekijk hier een terugblik op de aardbeving en verwoestende tsunami van 11 maart 2011: