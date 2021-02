De Belgische politie houdt extra grenscontroles, nu zowel in het zuiden van Nederland als in Vlaanderen de voorjaarsvakantie begonnen is. Alle mensen die zonder geldige reden de grens passeren, worden teruggestuurd met een boete die begint bij 250 euro.

"De tijd van waarschuwen is voorbij", aldus commissaris Alain Verstrepen van de Vlaamse wegpolitie bij Omroep Brabant.

Om de Britse variant van het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden, heeft België niet-essentiële reizen tot 1 april verboden.

Evengoed zijn er behoorlijk wat Nederlanders die de snelweg richting Antwerpen op rijden. Verstrepen zegt dat hij vanochtend alleen al tientallen Nederlandse auto's aan de kant heeft gezet. "We hadden zojuist iemand die voor een verjaardagsfeestje naar België kwam. "Tja", glimlacht de commissaris. "Dat is dus zeker geen essentiële verplaatsing."

Funshoppen

"Vakanties, funshoppen, feestjes, het mag allemaal niet. Dat zou nu wel bekend moeten zijn", vervolgt hij. Wellicht ten overvloede: ook een kappersbezoek in België is niet essentieel.

"De boetes worden hoger als je vaker de fout in gaat. Je hebt mensen die het al meerdere keren hebben geprobeerd", stelt Verstrepen. Voor wie denkt op de heenweg aan de politiecontrole ontsnapt te zijn, wacht een koude douche op de weg terug: de politie houdt de grensovergangen in beide richtingen in de gaten. "Ook lokale wegen worden gecontroleerd. We verplaatsen de controles regelmatig", waarschuwt de agent. En dus heeft hij een duidelijke boodschap voor 'd'n Hollanders': "Blijf beter weg, als u hier niet moet zijn".

Dit wist ik niet

Voor Amsterdammer Achmed Rachdi betekent de grenscontrole een onverwacht einde aan zijn uitstapje. "Dit wist ik niet! Ik wilde gewoon een dagje uit, maar nu heb ik pech! Ze moeten dit beter bekendmaken", zegt hij. Jeffrey Gelderman uit Breda heeft ook pech: "Ik vind het vervelend en had hier niks van meegekregen. Ik wilde gewoon naar een paar vrienden gaan."

Er zijn uitzonderingen voor mensen die voor hun werk of mantelzorg de grens over moeten. Maar daarvoor is een speciale verklaring nodig die te downloaden is op een website van de Belgische overheid.