Oscar Hammerstein was anonieme advocaat Nabil B.

Oscar Hammerstein is na de moord op Derk Wiersum de raadsman van kroongetuige Nabil B. geweest. Dat onthult hij in een interview met Het Parool vandaag. Nabil B. vroeg hem zelf om zijn belangen te behartigen nadat zijn advocaat Wiersum was doodgeschoten.

Hammerstein, die onlangs afscheid heeft genomen van de advocatuur, had na de moord op Wiersum in een interview gezegd dat "alle advocaten in Nederland zich nu beschikbaar moeten stellen". Hierop belde Nabil B. hem na een aantal weken op.

"De kroongetuige zelf, de onderzoeksrechter, de deken: allemaal hadden ze advocaten benaderd, maar niemand wilde," zegt Hammerstein in de krant. "Ik zei ja, onder voorwaarde dat mijn beloning en beveiliging geregeld zouden worden. Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn kantoor."

Op advies van het Openbaar Ministerie bleef Hammerstein anoniem. De oud-raadsman was aanvankelijk tegen die anonimiteit, die ook lastig in stand bleek te houden. Een verspreking in de rechtszaal van B., die een advocaat van een verdachte met "meneer Hammerstein" aansprak, "was schrikken" volgens Hammerstein.

'Dezelfde plee'

Ook overleg met B. in de gevangenis had veel voeten in de aarde. "Als ik Nabil B. bezocht, zat ik van 09.00 tot 17.00 uur bij hem in de cel. Bij aankomst en vertrek moesten alle anderen naar de kelder omdat niemand mij mocht zien. Zo'n exercitie willen ze niet als je even moet pissen, dus je deelt dezelfde plee. Afstand houden tot je cliënt, zoals je als advocaat wilt, zat er niet in."

In maart stopte Hammerstein als advocaat van de kroongetuige. Volgens Hammerstein was het nooit de bedoeling om de hele duur van het Marengo-proces aan te blijven. Andere ontwikkelingen na de breuk met B. versnelden de beslissing om uit de anonimiteit te treden.

"Mijn naam zal vallen. Dan kies ik liever míjn moment. Taghi en alle anderen weten allang dat ik die advocaat was. Als iemand me had willen uitschakelen, had dat al lang en breed gekund of kan het nog."