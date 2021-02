'Carnaval was al mooi, maar dit jaar is het dat echt in het kwadraat'

In Brabant en Limburg, maar ook op andere plekken in het land worden alternatieve evenementen georganiseerd. Zo zijn er de 'Blief in d'n brak-show' (blijf in je huis-show) en de Grote Carnavalsshow, zijn er livestreams voor thuis, wandeltochten, tekenwedstrijden voor kinderen, bingo's, en kun je op televisie evenementen van vorig jaar terugkijken.

"Veel mensen hebben zin in carnaval en zijn nog steeds betrokken. We hebben in oktober al geroepen dat carnaval gewoon doorgaat, zij het niet in de normale vorm", zegt Bot. Daarom zijn er voor vijf dagen - net als normaal - digitale evenementen bedacht in Zwaag. "Wat normaal op het podium te zien is, komt nu je huiskamer binnen. En daar krijgen we heel veel positieve reacties op."

Dit jaar wordt er een grotere groep bereikt door de digitale evenementen, zegt Kielegatter Mol. "We organiseren elk jaar op de vrijdag een concert, dit jaar doen we dat digitaal. Door die organisatie zijn we er pas achter gekomen hoeveel mensen in Breda geen kaartje kunnen kopen of fysiek niet kunnen komen. Die kunnen nu wel meekijken. Dat nemen we wel mee volgende jaren."

Het belangrijkste onbelangrijkste

Ook de Tempeleers laten het carnavalsgevoel niet voorbij gaan. "Dat horen we ook echt terug van carnavalsvierders: onze buren eten normaal elk jaar zuurvlees (typisch Limburgs gerecht, red.) met vrienden en gaan dat nu bijvoorbeeld langsbrengen. Zo zie je dat iedereen het gevoel toch levendig wil houden. Carnaval is het belangrijkste onbelangrijkste dat er is", zegt Wijnhoven.