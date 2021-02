Monument Stonehenge stond mogelijk eerst in Wales

Archeologen van een Londense universiteit vermoeden dat stenen van het beroemde monument van Stonehenge eerst in Wales hebben gestaan en daar een gelijksoortig monument hebben gevormd. Een volk dat daar woonde, zou de stenen bij een verhuizing hebben meegenomen en bijna 250 kilometer oostwaarts, in het Engelse graafschap Wiltshire, weer hebben opgesteld.

Archeologen van University College in Londen stelden in 2015 al vast dat sommige stenen van Stonehenge uit een groeve komen in de Presili-heuvels aan de westkust van Wales. Drie jaar later vonden ze daar in de buurt sporen van een monument, Waun Mawn, dat een opvallende gelijkenis met de stenencirkel van Stonehenge vertoont.

Op die plek in Wales staan nog vier stenen, maar bij een opgraving werden gaten ontdekt waarin ook stenen hebben gestaan. De vier stenen en de gaten vormen samen een cirkel die oorspronkelijk uit dertig tot vijftig stenen bestond. Onderzoek wijst uit dat dit monument rond 3400 v.Chr. moet zijn gebouwd.

Een aantal stenen van Stonehenge is van hetzelfde type als die van Waun Mawn. Ze maken sinds ongeveer 2300 v.Chr. deel uit van Stonehenge. Een steen van Stonehenge past zelfs precies in een gat dat op de plaats van het monument in Wales is aangetroffen.

De cirkels van Waun Mawn en Stonehenge hebben beide een diameter van 110 meter en zijn allebei zo opgesteld dat ze midden in de zomer in lijn liggen met de baan van zon.

Mogelijk zijn de ongeveer twee ton wegende stenen voor het transport naar Stonehenge op palen gelegd en zo voort gerold.

BBC2 zendt vanavond een documentaire over de ontdekking uit. Stonehenge: The Lost Circle Revealed begint om 22.00 uur.