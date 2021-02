Palestijnen begonnen met vaccineren, verschil met Israël is groot

In de schaduw van de razendsnelle Israëlische vaccinatiecampagne zijn ook de Palestijnse autoriteiten begonnen met inenten. Sinds vorige week zijn er op de Westelijke Jordaanoever ruim 2000 coronavaccins gezet, volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het contrast met Israël is enorm: daar zijn sinds december al ruim 6 miljoen doses toegediend en is nu ruim veertig procent van de bevolking gevaccineerd. De afgelopen weken groeide daarom de internationale druk op Israël om ook de Palestijnen in de bezette gebieden te vaccineren, zeker omdat Israëlische kolonisten op de Westoever wel ingeënt worden.

De Israëlische regering werpt tegen dat Arabische of Palestijnse inwoners van Israël wel degelijk gevaccineerd kunnen worden. En dat de Palestijnse Autoriteit (PA), die in delen van de bezette gebieden een vorm van zelfbestuur heeft, gaat over de gezondheidszorg van de Palestijnen daar.

Zowel lokale als internationale organisaties wijzen erop dat Israël als bezettende macht ook zorg moet dragen voor de inwoners van de Palestijnse gebieden. VN-ambassadeur Tor Wennesland vroeg Israël om de beschikbaarheid van vaccins te bevorderen, in lijn met het internationaal recht.

Vaccins uit Israël en Rusland

De positie van de PA is niet helemaal duidelijk. Enerzijds hekelen Palestijnse bestuurders Israël vanwege het gebrek aan steun. Zo zei minister Hussein al-Sheikh, een vertrouweling van president Abbas, tegen de New York Times dat hij Israël al in december tevergeefs om 10.000 vaccins had gevraagd. Maar diverse woordvoerders van de PA zeiden later dat ze Israël niet om hulp hadden gevraagd en dat de Palestijnen zelf de vaccins zouden regelen.

Uiteindelijk leverde Israël begin deze maand 2000 vaccins van fabrikant Moderna aan de Palestijnse Autoriteit. Met die levering wordt nu een deel van het Palestijnse zorgpersoneel ingeënt. Ook vaccineerden Israëlische zorgverleners enkele honderden Palestijnse arbeiders die in Israël werken. In totaal heeft de Israëlische regering 5000 doses van het Moderna-vaccin toegezegd.