Deze mensen werken of studeren door corona tijdelijk vanuit het buitenland

Al bijna een jaar werken en studeren we zo veel mogelijk thuis. Niet iedereen vindt het prettig om dat vanuit Nederland te doen, en dus zijn sommige landgenoten verhuisd naar het buitenland om daar 'thuis' te werken of studeren. Waarom deden ze dat, en waar lopen ze tegenaan?

Nijlpaarden spotten

Veerle van Gorp (26) is sinds een week in Kenia voor een workcation: doordeweeks werken en in het weekend Kenia ontdekken. Dit weekend gaat ze nijlpaarden spotten. "De lockdown in Nederland is niet de hoofdreden dat ik hier ben. Ik zie het als een unieke ervaring, nu heb ik de kans om in het buitenland te werken. Als ik op kantoor had moeten zijn, zou dat niet snel gebeuren."

Als sales engineer bij een softwarebedrijf ziet de werkdag er hetzelfde uit zoals in Nederland. "Alleen is het hier lekker weer. Er is weinig tijdsverschil met Nederland, dus dat levert weinig problemen op voor werkafspraken", vertelt Van Gorp. "Hier zijn de restaurants wel open, dus je kan naar buiten om te lunchen of te dineren. De dingen om het werk heen die hier wel kunnen, geven extra motivatie."

Ook in Kenia gelden coronamaatregelen, zoals afstand houden, mondkapjes en een avondklok. Dat de Nederlandse overheid heeft opgeroepen om niet te reizen, gaf Van Gorp een ongemakkelijk gevoel. "Ik voel wel social shame, dat is lastig. Rutte deed die oproep nog geen maand geleden. Maar ik vind dat als je je aan de maatregelen houdt, het niet uitmaakt waar je bent. En ik ben blij dat ik zo de Keniaanse economie kan steunen."

De eigenaar van Charlie's Travels, de organisatie waarmee Van Gorp naar Kenia is gereisd, vindt het belangrijk om de coronamaatregelen te respecteren. "Zo testen de reizigers voor vertrek en voor de terugreis. We hebben nooit meegemaakt dat iemand positief testte. En er zijn hier ook minder besmettingen", vertelt Charles Witlox. "Dat Rutte zegt dat je geen reizen mag plannen, raakt de branche hard. Je kan reizen als je je aan de maatregelen houdt en van plannen raakt niemand besmet. Gelukkig hebben wij wel weer reizigers. Door in Kenia te zijn, weten we hoe het hier echt is."