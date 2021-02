Belgische agent die bij achtervolging peuter doodschoot, hoeft niet de cel in

De Belgische agent die in 2018 bij een achtervolging een peuter doodschoot, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar gekregen. Dat is ook de straf die het Openbaar Ministerie had geëist. Daarnaast kreeg hij een boete van 5000 euro opgelegd, eveneens voorwaardelijk.

De 2 jaar oude peuter Mawda zat in mei 2018 met haar Iraaks-Koerdische ouders en bijna dertig andere migranten in een busje met het Verenigd Koninkrijk als bestemming.

Omdat het busje zo doorzakte, wilde de politie het voertuig aanhouden, maar de bestuurder reed door. De politieauto ging naast het busje rijden en de agenten toonden hun wapens, maar dat had geen effect. Een politieman loste een schot en raakte het meisje in haar wang. Ze stierf onderweg naar het ziekenhuis. De zaak veroorzaakte veel ophef in België.

Per ongeluk

De rechter houdt er rekening mee dat de agent het meisje per ongeluk heeft geraakt. "Ik had geen tijd om na te denken", zei de agent in een eerdere zitting. "Ik wilde gewoon de banden laten leeglopen." Volgens zijn advocaat wilde hij de linkervoorband van het busje stukschieten, maar verloor hij zijn evenwicht omdat zijn collega net op dat moment een ruk aan het stuur gaf.

De rechter vindt wel dat de agent een fout heeft gemaakt. Hij had het busje ook op een andere manier kunnen laten stoppen. Daarom krijgt hij een voorwaardelijke straf.

De ouders waren niet tevreden met de eis van het OM. Zij wilden dat de agent voor opzettelijke doodslag zou worden vervolgd.

Andere verdachten

De bestuurder van het busje, een Irakees, wist te ontkomen, maar werd na een paar maanden opgepakt in Engeland. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier jaar. De rechtbank sprak een derde Irakees vrij wegens gebrek aan bewijs. Hij werd verdacht van mensensmokkel.

De ouders van Mawda mogen in België blijven, zo werd vandaag bekend. "We moeten die mensen proberen de rust te bezorgen die ze verdienen", zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op de Belgische radio.