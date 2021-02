Appje verschaft Zonderland duidelijkheid voor Tokio: 'Voelt alsof ticket binnen is'

"Ik vermoed dat de kansen voor Miyachi om deel te nemen aan de Olympische Spelen hiermee geslonken zijn", aldus Zonderland. "Daarvoor is de concurrentie in eigen land veel te groot. Hij moet nu een plekje binnen het landenteam zien te bemachtigen. En de kans dat hij daarin slaagt is erg klein, omdat de andere Japanse meerkampers gewoon veel beter zijn."

Miyachi geeft zich nog niet gewonnen

"Als Miyachi al zijn kaarten op rekstok zet, moet hij afrekenen met Kohei Uchimura. Die heeft zich op dat toestel gespecialiseerd en presteert daarop veel beter dan hij. Diep in mijn hart hoop ik dat Miyachi en Uchimura allebei op de Olympische Spelen staan. Want hoe meer concurrentie, hoe mooier de wedstrijd wordt. Maar eerlijk gezegd vrees ik het ergste voor Miyachi."

Zelf wil de geplaagde Miyachi nog altijd niet helemaal uitsluiten dat hij komende zomer toch gewoon in Tokio van de partij is. In het bewuste appje waarschuwde hij zijn Friese rivaal namelijk dat die nog niet van hem af is. "Als we straks beiden in de olympische finale staan, gaat hij me zéker verslaan, zo schreef hij", aldus Zonderland. "Best wel stoer om zoiets te roepen."