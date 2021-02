Instagram verwijdert NOS-beelden met Zwarte Piet bij artikel Bram van der Vlugt

De volledige verklaring van Facebook

"Deze video's zijn verwijderd vanwege het overtreden van ons hate speech-beleid, omdat ze afbeeldingen van blackface bevatten. Dit is iets dat we heel serieus nemen, omdat we vinden dat het belangrijk is om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en veilig voelt.

Besluiten die te maken hebben met wanneer iets de grens van hate speech overschrijdt, zijn de moeilijkste beslissingen die wij moeten nemen. Intentie is een van de factoren waar we naar kijken. Hoewel we een eerbetoon aan het leven van Bram van der Vlugt steunen, moeten we ook de impact op onze community als geheel overwegen wanneer we dingen toestaan die negatieve of haatdragende stereotypen bevorderen, zelfs als de intentie niet haatdragend is.

We begrijpen dat niet iedereen het eens is met ons beleid en we hebben aangegeven dat we niet vinden dat wij zoveel beslissingen over content zelf moeten maken. Daarom hebben we een nieuwe manier opgezet om in beroep te gaan tegen de besluiten die Facebook maakt rondom content bij een onafhankelijke toezichthoudende raad. De besluiten van deze raad zijn transparant en bindend. Dit is ook de reden dat Facebook al lange tijd vraagt om nieuwe wetgeving op dit gebied. Met de afwezigheid van democratische wetgeving en richtlijnen, moeten we onze besluiten echter in real-time nemen."