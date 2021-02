Man uit Nijmegen de cel in voor bedreigen premier Rutte

Een 50-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld tot een celstraf van 45 dagen voor het bedreigen van premier Rutte. Ook heeft hij een contactverbod van drie jaar opgelegd gekregen.

In april beschuldigde de man Rutte er op Twitter van pedofiel te zijn. Ook schreef hij dat de premier "100 procent dood zou gaan" en "er niemand voor zou worden veroordeeld". Op zijn profielfoto drukte de man een vuurwapen tegen zijn eigen hoofd.

Daarop deed premier Rutte aangifte en werd de man opgepakt. Hij hoeft nu niet opnieuw de cel in, omdat hij de opgelegde straf al in voorarrest heeft uitgezeten.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder 264 dagen cel, waarvan 180 voorwaardelijk, omdat hij al eerder is veroordeeld voor bedreiging. De rechter legde een lagere straf op omdat de Nijmegenaar volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar is, meldt Omroep Gelderland.

Onder invloed

Tijdens de zitting twee weken geleden bekende de man schuld. Hij was verbaasd dat zijn acties zo serieus waren genomen. Hij verklaarde in een lastige periode te zitten en had zijn tweets verstuurd onder invloed van kalmeringsmiddelen.

De Nijmegenaar werd er ook van beschuldigd koning Willem-Alexander te hebben bedreigd. Hij zou op Twitter hebben gezegd dat "zijn tijd was gekomen". Daarvan is de man vrijgesproken, omdat volgens de rechter uit het bericht is af te leiden dat de man deze tweet aan iemand anders had gericht.