Wegen naar Maarsseveense Plassen drie dagen dicht om schaatsdrukte

De gemeente Stichtse Vecht heeft de toegangswegen naar de Maarsseveense Plassen afgesloten voor auto's. Er komen te veel schaatsliefhebbers op de plas af.

De afsluiting geldt voor drie dagen, meldt RTV Utrecht. Komend weekend verwacht de gemeente nog meer drukte. "Het doel van deze maatregelen is het voorkomen van gevaarlijke situaties en een belemmering van de doorgang voor hulpdiensten", staat in een brief aan de raadsleden.