'D66 wil 10 miljard steken in onderwijs, kinderopvang moet gratis'

D66 wil de komende kabinetsperiode 7 miljard euro steken in het onderwijs en 3 miljard euro in het gratis maken van de kinderopvang. Dat meldt het AD.

De miljarden voor het onderwijs moeten worden gestoken in het rechttrekken van salarissen van basisschoolleraren en docenten in het middelbaar onderwijs. Ook wil de regeringspartij een studiebeurs van minimaal 300 euro per maand invoeren. In 2014 steunde D66 de invoering van het leenstelsel, die de basisbeurs verving.

Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten bovendien een gratis schoolmaaltijd krijgen. In eerdere onderwijsplannen was een gratis maaltijd voor alle leerlingen opgenomen. Dat bleek te duur, erkent partijleider Sigrid Kaag tegenover de krant. Met de overige 3 miljard moet de kinderopvang vier dagen in de week gratis toegankelijk worden.

Om de plannen mogelijk te maken, wil de partij een belasting op grote vermogens en op vervuilende bedrijven instellen. Daarnaast pleit Kaag ervoor om de staatsschuld te laten oplopen. "Bij de vorige crisis is de fout gemaakt om fors te bezuinigen. Nu moet er geïnvesteerd worden, die urgentie en noodzaak wordt door het coronavirus alleen maar groter. Maar tegen kennisverlies bestaat geen vaccin.''