Jazzpianist Chick Corea (79) overleden

De Amerikaanse jazzmusicus Chick Corea is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als pianist en bandleider een grote rol in de vernieuwing van de jazz in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Corea speelde met jazzgrootheden als trompettist Miles Davis, pianist Herbie Hancock, en bassist Stanley Clarke.

Hij overleed na een kort ziekbed aan een zeldzame vorm van kanker.