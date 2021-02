Sander Kollaard krijgt na Libris-prijs ook literaire jongerenprijs De Inktaap

Na de Libris Literatuurprijs heeft Sander Kollaard nu ook De Inktaap 2021 in de wacht gesleept met Uit het leven van een hond. De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur.

Ruim duizend scholieren van 15 tot 20 jaar konden kiezen uit het boek van Kollaard, Het wit en het purper van Willemijn van Dijk (BNG Bank Literatuurprijs 2019) en De hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo (BookSpot Literatuurprijs 2019).

Uit het leven van een hond beschrijft een gewone dag uit het leven van Henk en zijn hond Schurk. Volgens de jury is het prachtig geschreven en humoristisch, met "het gevoel dat de dag mooi is en dat het leven in het moment zit."

Trofee was al opgestuurd

Kollaard woont met vrouw en hond in Zweden. De trofee was al naar hem opgestuurd, zodat hij De Inktaap in een rechtstreekse videoverbinding in ontvangst kon nemen.

De Inktaap wordt sinds 2002 uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Harry Mulisch, A.F.Th. van der Heijden en Murat Isik. Vorig jaar won Nina Polak.